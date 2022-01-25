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В Киеве предупредили о реакции на договоренности за спиной Украины

Глава МИД Украины Кулеба: договоренности за счет интересов страны будут отброшены Киевом
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о том, что любые международные договоренности относительно страны, достигнутые за счет украинских интересов, будут отброшены Киевом. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент индикаторов, что подобные договоренности были приняты, нет. Глава МИД отметил, что партнеры Украины знают о позиции Киева по данному вопросу. «Более того, процесс построен таким образом, что мы разговариваем с партнерами до их разговоров с россиянами и разговариваем сразу после», — объяснил он. Кулеба подчеркнул, что сейчас нет никаких договоренности относительно Украины «за спиной Украины».

Ранее украинский министр заявил, что страна сочла преждевременным решение ряда стран эвакуировать семьи дипломатов. «Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — заявил Кулеба. Он напомнил, что на территории Украины есть 129 дипломатических представительств, однако об эвакуации заявили только четыре из них.

Марина Совина
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