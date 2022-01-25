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Госдеп рассказал о «страхе» России потерять Украину

Госсекретарь США Блинкен связал политику России со «страхом безвозвратно потерять» Украину

Кадр: U.S. Department of State / YouTube

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, будто политика России связана со страхом безвозвратно потерять Украину. Об этом он заявил в ходе онлайн-семинара, передает ТАСС.

«Это может быть потому, что Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа обвинил США в том, что они своими действиями подталкивают Украину к провокациям. «Конечно, Америка своим бездумным поведением сейчас довела ситуацию до критической отметки. Своими действиями только усиливает существующую эскалацию, тем самым подталкивает Киев к определенным провокациям», — заявил депутат. По его мнению, закончиться такая ситуация может очень плохо. «Надеюсь, что разума у Соединенных Штатов хватит, чтобы не доводить ситуацию до такой точки, откуда возврат будет очень сложен», — заключил он.

Марина Совина
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Госдеп рассказал о «страхе» России потерять Украину
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