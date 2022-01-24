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Депутат Госдумы обвинил США в подталкивании Украины к провокациям

Депутат Чепа: США подталкивают Киев к определенным провокациям и усиливают эскалацию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа обвинил США в том, что они своими действиями подталкивают Украину к провокациям. Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, Америка своим бездумным поведением сейчас довела ситуацию до критической отметки. Своими действиями только усиливает существующую эскалацию, тем самым подталкивает Киев к определенным провокациям», — заявил депутат. По его мнению, закончиться такая ситуация может очень плохо. «Надеюсь, что разума у Соединенных Штатов хватит, чтобы не доводить ситуацию до такой точки, откуда возврат будет очень сложен», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в случае обострения конфликта вокруг Украины США готовятся отправить часть военных в Европу за пять дней. Американцская сторона пытается выявить предпосылки неминуемой эскалации на Украине, но на данный момент их не видит, добавил он.

При этом 20 января сообщалось, что президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. По информации Associated Press, причина отказа Байдена от непосредственного участия в российско-украинской войне заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом.

Марина Совина
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