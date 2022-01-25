Стрельба в центре Киева попала на видео

Стрельба у здания Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева попала на видео. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Klymenko Time».

В объектив камеры попала словесная перепалка между неизвестным мужчиной, вооруженным карабином, и представителями антикоррупционного общественного движения «Украинский стяг». Молодой человек с оружием в руках потребовал от активистов не приближаться к нему, после чего сделал предупредительный выстрел вверх.

Ранее сообщалось, что причиной стрельбы возле здания СБУ стало возникшее недопонимание между инкассаторами, прибывшими в пункт обмена валют, и представителями «Украинского стяга», которые пытались приклеить наклейки на здание обменника. Отмечается, что один из инкассаторов принял активистов за грабителей и открыл предупредительный огонь.