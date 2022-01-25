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Хавьер Бардем вылез из торта в образе девушки Бонда и поздравил Дэниела Крэйга

Актер Хавьер Бардем вспомнил, что на день рождения Дэниела Крэйга он выпрыгнул из торта

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Испанский актер Хавьер Бардем вспомнил, как на день рождения Дэниела Крэйга он вылез из торта в образе девушки Джеймса Бонда. Об этом сообщает Variety.

Артист рассказал, что подружился с коллегой в 2012 году во время съемок фильма «007: Координаты "Скайфолл"». Поскольку дни рождения обоих актеров выпадали на одну неделю, они решили устроить совместную вечеринку. Во время мероприятия Бардем выпрыгнул из торта в женской одежде и поздравил Крэйга, спев песню Happy Birthday и спародировав Мэрилин Монро.

Ранее Дэниел Крэйг рассказал, что любит проводить свободное время в гей-барах. По мнению исполнителя роли Джеймса Бонда, в заведениях для представителей ЛГБТ-сообщества всегда присутствует дружелюбная атмосфера, а также не происходит серьезных конфликтов.

«В барах для гетеросексуалов обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Туда приходит много девушек именно по тем же причинам, по которым хожу туда я», — отметил Крэйг. Он вспомнил, что однажды журналисты заметили его с другом в таком заведении и решили, что «поймали» актера.

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Марина Погосян
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