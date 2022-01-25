Названы самые гостеприимные места планеты для путешественников

Список самых гостеприимных мест планеты в 2022 году впервые возглавил итальянский город Матера. О рейтинге лучших направлений для путешественников стало известно из пресс-релиза Booking.com, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Древний пещерный город Матера в Италии знаменит скальными поселениями, которые внесенны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На втором месте после него расположился словенский Блед, на третьем — тайваньский Тайдун, победитель 2020 года. Также в рейтинге оказались греческий Нафплион, Толедо в Испании, Монти-Верди в Бразилии, бельгийский Брюгге, Нуса-Лембонган в Индонезии, Понта-Делгада на Азорских островах, и вьетнамский Хойан.

Кроме того, Booking.com отдельно назвал самые гостеприимные регионы планеты, которые находятся на шести континентах. Второй год подряд лучшими стали Тайдун (Тайвань), Тасмания (Австралия) и Новая Шотландия (Канада). Победителем признан Гореньский регион в Словении. Помимо прочего, в список попали австрийский Бургенланд, Сейшельские Острова, новозеландский Кентербери, Санта-Крус в Аргентине, Лимон в Коста-Рике и испанская Ла-Риоха.

Ранее в январе были перечислены самые популярные направления для путешествий в 2022 году. Наиболее востребованным туристическим направлением признан Дубай. На втором месте оказался Лондон (Великобритания), на третьем разместился Канкун (Мексика).

