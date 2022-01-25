В День российского студенчества, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в формате онлайн открыл Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 2022 года — проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс также входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Сергей Кириенко отметил, что «Твой Ход» — это возможность в студенческие годы обратить на себя внимание работодателей, получить хорошую возможность практики и трудоустройства, найти новых друзей и единомышленников, чем бы участник не увлекался. «В этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, и пусть они будут наполнены возможностью самореализации», — заявил он.

По словам Сергея Кириенко, наставники не только помогут участникам в конкурсе, а также станут авторами обучающего контента и смогут поделиться с широким сообществом своими лучшими образовательными практиками на уровне страны. Он также добавил, что в этом году участники конкурса смогут выиграть 1 миллион рублей. Эту сумму можно потратить на обучение, научные разработки или улучшение жилищных условий.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, уточнил, что «Твой Ход» первого сезона — это активный шаг вперед для студенческой молодежи, раньше аналогов такому конкурсу в России не было. «Важно отметить, что сейчас, во втором сезоне, в проекте участвуют и школьники, и студенты, и даже преподаватели (до 35 лет могут проявить себя наставниками). В дальнейшем мы хотим организовывать конкурсы между вузами, чтобы понимать, как на их базе помогают реализоваться студентам», — отметил он.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева подчеркнула, что в этом году «Твой Ход» станет пространством сближения школьников и университетов. «И на самом деле проводниками выступают амбассадоры проекта “Твой Ход”. Начиная с этого сезона, университет будет регулярно открывать свои двери для школьников, чтобы они не просто знакомились с тем, как устроен образовательный процесс, чтобы они больше погружались в студенческую жизнь, в традиции, события. В общем, могли примерить на себя роль студентов уже в школьном возрасте. Возможно, это поможет сделать правильный шаг в выборе профессии», — сказала она. Также Ксения Разуваева дала старт Всероссийскому конкурсу молодежных проектов среди вузов.

«Первый сезон “Твоего Хода” мне запомнился участниками. Ребята настолько яркие, настолько интересные, разнообразные. Мне посчастливилось на разных площадках, в разных ситуациях, в разных городах пообщаться с участниками, и каждый раз я заряжался от них энергией. Состав конкурсантов очень сильный, я думаю, что в этом году он будет еще сильнее. У нас в прошлом году больше полумиллиона студентов зарегистрировались, а победителями стали 200 человек. Уверен, что этот сезон станет еще масштабнее, ещё больше мы увидим ярких участников. Ребята, студенчество — это прекрасное время. Вы полны сил, активны, амбициозны и готовы идти вперёд. И я желаю вам не останавливаться в своем развитии. Перед вами открыто огромное количество возможностей. Пользуйтесь ими! Удачи вам и успехов», — сказал генеральный АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В мероприятии также приняли участие ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, старший вице-президент ГМК «Норильский никель» Лариса Зелькова.

В этот день прием заявок на конкурс открылся не только для студентов вузов, но и впервые для школьников 11 класса, студентов образовательных организаций среднего специального образования последнего курса и преподавателей.

Участие в проекте «Твой Ход» поможет ребятам в самоопределении, развитии своих навыков. Главным призом станет премия в размере 1 миллион рублей на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап. Также более 300 участников получат путевки «Больше, чем путешествие». Многих участников ждут стажировки в крупных компаниях страны.

