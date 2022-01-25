Украинские рынки упали на фоне угрозы эскалации

Украинские рынки заметно упали с начала 2022 года на фоне угрозы эскалации в стране. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные Bloomberg.

Так, украинские суверенные еврооблигации, номинированные в долларах, стали дешевле на 8 процентов с начала года. В частности, почти 9 процентов потеряли украинские евробонды с погашением в 2033 году объемом 2,6 миллиарда долларов. Кроме того, национальная валюта — гривна — подешевела за это время на 4,5 процента.

Также снизился и индекс Украинской биржи. С начала года его падение составило 2,4 процента, а с конца октября, когда в западных СМИ появились первые сообщения о наращивании российских войск у границы с Украиной, — 10 процентов.

24 января падением основных индексов закрылись торги на Мосбирже. Индекс Мосбиржи потерял 5,93 процента, а РТС опустился на 8,11 процента. Оба индекса почти растеряли весь достигнутый рост за последний год. Индекс гособлигаций России RGBI обвалился до минимальных значений с февраля 2016 года. Поводом для падения фондового ранка стало осложнение геополитического фона, в частности, обострение ситуации вокруг Украины.