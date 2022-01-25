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Врач раскрыл метод лечения симптомов омикрона

Врач Зайцев: симптомы омикрона похожи на ангину и ОРВИ

Фото: Unsplash

Признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса схожи с простудой и болеют им легче, чем предыдущими формами ковида. Об этом рассказал «Ленте.ру» отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

При этом он посоветовал гражданам, почувствовавшим признаки ОРВИ, не пренебрегать здоровьем — остаться дома и использовать препараты для лечения вируса. Люди зачастую путают [симптомы омикрона и простуды]. <…> Клиника [комплекс клинических симптомов и жалоб пациента] острого фарингита, клиника ангины, либо ОРЗ и ОРВИ, безусловно, присутствует», — рассказал он.

Врач отметил, что новый штамм коронавируса не в состоянии полисистемно воздействовать на организм человека, а также не так сильно бьет по бронхам, легким. «Он, как правило, останавливается на уровне носа, носоглотки», — пояснил Зайцев. По его словам, омикрон протекает легче, но более заразен, чем другие штаммы.

Специалист советует при появлении признаков простуды остаться дома и помочь организму бороться с недугом — лекарства для этого, отмечает он, найдутся в большинстве домашних аптечек. «Использовать антисептики на водной основе — не на спиртовой — для полости носа, для глотки — промывать. Далее — большое количество витамина С и обильное питье. Здесь вирус будет разрушаться от обильного питья», — посоветовал Зайцев.

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Варвара Кошечкина
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