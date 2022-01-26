Захарова посмеялась над Блинкеном из-за слов об агрессии на российских границах

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил «агрессию России на ее границах» с британской коллегой Лиз Трасс и экономическую связь Москвы с Пекином, чем вызвал насмешку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ее слова опубликованы в Telegram.

Дипломат пошутила, что в своем заявлении Блинкен фактически обвинил Москву в агрессии на российских границах. «Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — посмеялась Захарова.

Эти слова американского госсекретаря были опубликованы в Twitter 25 января. Комментируя отношения России и Китая в связи с украинским кризисом, Блинкен также отмечал, что Кремль в любом случае будет принимать решения единолично, и его не остановит даже Олимпиада в Пекине.