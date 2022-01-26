Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Пользователи Windows 11 пожаловались на «заикание» звука

Пользователи Windows 11 и процессоров AMD рассказали о проблемах со звуком

В компьютерах с процессором AMD и Windows 11 могут возникать проблемы со звуком. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На неполадки пожаловались пользователи актуальной ОС от Microsoft. Проблемы наблюдаются на ряде компьютеров на базе процессоров AMD. При воспроизведении музыки и в играх звук может передаваться с ошибкой, заметны «заикания».

По словам специалистов, проблема может быть связана с защитным модулем TPM, наличие которого необходимо для установки Windows 11. Авторы рассказали, что в процессорах AMD TPM не выделен в отдельный чип, а встроен в прошивку — fTPM. В некоторых случаях наличие fTPM может вызвать проблемы с производительностью ПК.

Журналисты заметили, что на компьютерах на базе Intel такой проблемы нет, так как ПК имеют выделенный TPM-модуль. Чтобы исправить ошибку, нужно откатиться с Windows 11 на Windows 10, а затем отключить fTPM в настройках BIOS. Авторы отметили, что не во всех компьютерах присутствует данная опция. Microsoft и AMD пока что не отреагировали на проблему.

В октябре пользователи заметили снижение производительности процессоров AMD в играх из-за Windows 11. Как отметили специалисты, производительность может ухудшиться примерно на 15 процентов, проблемы особенно заметны в играх.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В «Единой России» констатировали подготовку Украины к боевым действиям
Пользователи Windows 11 пожаловались на «заикание» звука
Арестант покончил с собой в СИЗО Магнитогорска
Раскрыты новые подробности ограбления вдовы Градского
США вынудили Facebook отказаться от создания собственной криптовалюты
Молодость 50-летнего Джареда Лето на фото с голым торсом удивила фанатов
Франция призвала партнеров сделать все для продолжения диалога с Россией
В Москве введут новый стандарт работы поликлиник по приему граждан с ОРВИ
Глава ДНР прокомментировал предложение Турчака о поставках оружия
Российская биатлонистка завоевала золото на чемпионате Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter