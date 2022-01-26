Пользователи Windows 11 пожаловались на «заикание» звука

В компьютерах с процессором AMD и Windows 11 могут возникать проблемы со звуком. Об этом сообщает издание Windows Latest.

На неполадки пожаловались пользователи актуальной ОС от Microsoft. Проблемы наблюдаются на ряде компьютеров на базе процессоров AMD. При воспроизведении музыки и в играх звук может передаваться с ошибкой, заметны «заикания».

По словам специалистов, проблема может быть связана с защитным модулем TPM, наличие которого необходимо для установки Windows 11. Авторы рассказали, что в процессорах AMD TPM не выделен в отдельный чип, а встроен в прошивку — fTPM. В некоторых случаях наличие fTPM может вызвать проблемы с производительностью ПК.

Журналисты заметили, что на компьютерах на базе Intel такой проблемы нет, так как ПК имеют выделенный TPM-модуль. Чтобы исправить ошибку, нужно откатиться с Windows 11 на Windows 10, а затем отключить fTPM в настройках BIOS. Авторы отметили, что не во всех компьютерах присутствует данная опция. Microsoft и AMD пока что не отреагировали на проблему.

В октябре пользователи заметили снижение производительности процессоров AMD в играх из-за Windows 11. Как отметили специалисты, производительность может ухудшиться примерно на 15 процентов, проблемы особенно заметны в играх.