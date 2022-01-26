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Генсек ООН увидел связь между антипрививочниками и антисемитами

Генсек ООН Гутерриш назвал носящих шестиконечную звезду противников прививок антисемитами
Противник вакцинации на протестах в Риме

Противник вакцинации на протестах в Риме. Фото: Remo Casilli / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш увидел связь между антипрививочниками и антисемитами. На церемонии, посвященной памяти о жертвах Холокоста он назвал противников вакцинации, насящих во время демонстраций желтую шестиконечную звезду, сторонниками теорий заговора в «антисемитском клише». Его слова приводит РИА Новости.

Он обратил внимание на участившиеся случаи проявления ненависти к иудеям. По его словам, антисемитизм — старейшая форма ненависти и предубеждений — вновь возрождается. Генсек ООН подчеркнул, что почти каждый день приходят новые сообщения об оскорблениях и нападениях на евреев, об осквернениях кладбищ и синагог​​​.

«Мы видим много других современных проявлений многовековой ненависти. Мы чувствуем это в поразительной регулярности, с которой теории заговора превращаются в гнусные антисемитские клише. Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой», — сказал Гутерреш.

Ранее стало известно, что европейские страны оказались лидерами по количеству антисемитских инцидентов за 2021 год. По результатам исследования выснилось, что почти 50 процентов антисемитских инцидентов были зарегистрированы в Европе, и еще около 30 процентов — в США. Таковы результаты доклада, подготовленного Всемирной сионистской организацией и Еврейским агентством для Израиля «Сохнут» в преддверии отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв холокоста.

Марина Совина
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