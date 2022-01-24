Европа оказалась лидером антисемитизма в мире
Европейские страны оказались лидерами по количеству антисемитских инцидентов за 2021 год, там произошла половина всех случаев национальной нетерпимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, подготовленный Всемирной сионистской организацией и Еврейским агентством для Израиля «Сохнут» в преддверии отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв холокоста.
«Европа лидирует по количеству антисемитских инцидентов, имевших место в 2021 году. Почти 50 процентов антисемитских инцидентов были зарегистрированы в Европе, и еще около 30 процентов — в США», — говорится в тексте доклада. Также наметился рост антисемитских инцидентов в Австралии и Канаде. В России же наблюдается снижение антисемитизма.
«Правоохранительные органы продолжают игнорировать антисемитские инциденты или предпочитают классифицировать их как хулиганские действия», — так оценивается в докладе актуальная ситуация с антисемитизмом в ряде стран мира. В целом отмечается, что 2021 год стал рекордным по количеству антисемитских инцидентов.
Ранее постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески рассказала, что в Германии отмечается рост антисемитизма, и немецкое правительство принимает меры для борьбы с этим явлением. Также дипломат отметила важность мероприятий, посвященных жертвам холокоста.