В Германии отметили рост антисемитизма

В Германии отмечается рост антисемитизма, и немецкое правительство принимает меры для борьбы с этим явлением. Об этом рассказала постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, дипломат отметила важность подобных мероприятий, которые посвящены трагедии, произошедшей с еврейским народом в годы Второй мировой войны. Она отметила, что из-за роста антисемитизма в некоторых странах международное сообщество должно быть бдительным.

«Память об этих преступлениях может способствовать тому, чтобы в обществе наших стран крепли силы сопротивления человеконенавистничеству, ведь опасность сползания в подобные преступления на почве ненависти, к сожалению, и сегодня не может быть исключена», — отметила Гжески.

Ранее команда историков и криминалистов под руководством бывшего агента ФБР Винса Пэнкоука установила вероятного предателя семьи еврейской девочки Анны Франк, погибшей во время холокоста. Исследователи считают, что выдать их нацистам мог член юденрата (орган еврейского самоуправления в гетто), нотариус Арнольд ван дер Берг.