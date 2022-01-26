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В Москве недосчитались жилья без прописки

«Ведомости»: предложение апартаментов в Москве за год снизилось на треть

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Предложение апартаментов на московском рынке новостроек к началу 2022 года составило 281,1 тысячи квадратных метров — на 31 процент меньше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Бон Тон». Опрошенные изданием участники рынка подтвердили, что выбор жилья без прописки за год снизился примерно на треть.

Эксперты полагают, что апартаментов в Москве недосчитались из-за переноса рассмотрения в Госдуме законопроекта о статусе этого вида недвижимости. Пока такие объекты относятся к коммерческому сегменту — в них нельзя получить постоянную прописку, жильцам недоступна социальная инфраструктура. Многие застройщики и потенциальные покупатели апартаментов рассчитывали на их официальный перевод в жилье. Но соответствующий законопроект не принят, и девелоперы не торопятся выводить новые проекты на рынок.

Снижение предложения жилья без прописки также объясняется повышенным спросом на него. В 2021-м апартаменты в Москве активно приобретали как для проживания, так и для сдачи в аренду и дальнейшей перепродажи.

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26 ноября

По подсчетам «Бон Тон», средняя стоимость квадратного метра апартаментов бизнес-класса за последний год выросла до 357,6 тысячи рублей (плюс 33 процента), премиум-класса — до 786,2 тысячи (плюс 39 процентов). Опрошенные изданием эксперты ожидают, что спрос на апартаменты будет расти и в дальнейшем.

Ранее россиянам отсоветовали вкладываться в московское жилье — как отметили участники рынка, покупка квартир в столице для сдачи в аренду становится все менее выгодной. Средняя доходность от сдачи столичных «однушек» снизилась за год с 6 до 5,4 процента.

Нина Ташевская
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