Назван способ избежать карантина в Таиланде в случае заболевания коронавирусом

Власти Таиланда назвали категории туристов, которые могут избежать прохождения десятидневного карантина даже в случае положительного результата ПЦР-теста, полученного перед вылетом. Соответствующее заявление было сделано на брифинге Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA), который проходил во вторник, 25 января. Запись трансляции опубликована в Facebook.

Так, от самоизоляции освободят иностранных туристов, которые имеют при себе справку о перенесенном заболевании. Такой способ подойдет путешественникам, которые переболели COVID-19 не ранее чем за 90 и не позднее чем за 14 дней до поездки в королевство.

Отмечается, что в некоторых случаях карантин не будет обязательным для тех переболевших туристов, кто получил положительный результат ПЦР-теста в первый день после прибытия в Таиланд. Окончательное решение будет принимать врач — если состояние путешественника позволяет не отправлять его на лечение в больницу или на обсервацию в изолятор, он сможет продолжить отдых.

Ранее в январе власти Таиланда разъяснили новые правила въезда в страну по туристической программе Test & Go. Привитым «Спутником V» россиянам потребуется сертификат о полной вакцинации (за 14 и более дней до поездки) или подтверждение перенесенного коронавируса — в этом случае нужно получить хотя бы одну дозу одобренного в Таиланде препарата.

