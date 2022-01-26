ФАС выступила против введения минимальной цены на пиво

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила против введения минимальной розничной цены на пиво. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заместитель руководителя ведомства службы Андрей Кашеваров на совещании в Совете Федерации отметил, что после введения минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию цены начнут расти. По его словам, это противоречит усилиям государства по их сдерживанию в различных сегментах.

Кашеваров также добавил, что бенефициарами введения минимальной розничной цены на пиво станут малые и средние производители, так как оно может привести к переключению спроса на крепкий алкоголь.

По его словам, число участников пивоваренного рынка в последние годы растет, следовательно, барьеры для входа на рынок минимальны. Он подчеркнул, что «работать на этом рынке, в этих условиях возможно».

В феврале 2021 года Союз российских пивоваров (СРП) захотел установить минимальную розничную цену пива. В направленном главе Минфина письме говорится, что на отечественном рынке пива установилась нездоровая ситуация. Крупные производители активно демпингуют — снижают цены в борьбе за долю рынка и рост продаж. При этом мелким и средним компаниям такая политика зачастую оказывается недоступна, поскольку может привести к убыточности.