Байдена упрекнули в попытках переложить вину за неудачи на внешнего врага

Президент США Джо Байден, столкнувшийся с чередой неудач во внутренней политике, испытывает соблазн переложить вину за них на внешнего врага. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский.

Специалист отметил, что у американского лидера продолжают падать рейтинги, он теряет поддержку собственного электората: многие из тех, кто отдал свой голос за кандидата-демократа, теперь разочаровываются его президентством. Так, Байдена упрекают в том, что вместо обещанного объединения нации он привнес лишь больший раскол, причем не только между демократами и республиканцами, но и внутри демократической партии. «Более того, даже значительные блоки афроамериканцев, латиноамериканцев и ЛГБТ-сообщества, традиционно поддерживающие демократов, открыто выражают недовольство президентом», — сказал Лозанский.

Кроме того, Байден потерпел неудачи при попытках реформировать процедуру голосования, а также в борьбе с пандемией, преступностью, инфляцией и миграционным кризисом на южной границе. Одно из самых ярких фиаско во внешней политике — вывод войск из Афганистана. «Основные приоритеты Байдена были либо отложены, либо уже отклонены в Конгрессе, причем не только республиканцами, но даже его некоторыми его однопартийцами-демократами», — добавил политолог.

Лозанский отметил, что слабость Байдена отражается и на внешней политике США. Американский президент осознает опасность сложившейся ситуации и готов пойти на компромиссы, но понимая, что они не встретят поддержки у его критиков, вынужден делать жесткие заявления или же демонстрировать свою жесткость в отношении России с помощью определенных шагов: вроде наращивания поставок оружия на Украину или переброски войск в Восточную Европу.

Ранее компания Morning Consult представила исследование, согласно которому Байден стал одним из самых непопулярных президентов страны за всю историю США. Снижение уровня доверия произошло на фоне роста безработицы, инфляции и плохого состояния национальной системы здравоохранения во время пандемии COVID-19.