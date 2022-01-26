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Обнаружено защищающее от старения мозга соединение

Ученые Института Солка выяснили защитные свойства каннабинола против старения мозга

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Ученые Института Солка в США выяснили, что в каннабисе содержится соединение, которое способно защитить мозг от старения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Free Radical Biology and Medicine.

Исследователи обнаружили, что каннабинол (CBN) защищает нейроны от окислительного стресса и гибели, который считаются двумя основными признаками болезни Альцгеймера. CBN молекулярно подобен тетрагидроканнабинолу, но не обладает психоактивным действием. Хотя уже было известно о том, что это вещество обладает нейропротекторными свойствами, механизм его воздействия на нейроны до сих пор не был раскрыт.

Эксперименты на нейронах показали, что CBN уменьшает ферроптоз — окислительную некротическую гибель клетки (или окситоз) с участием ионов железа. Все больше данных свидетельствует, что окситоз может быть причиной болезни Альцгеймера, а сам он вызывается постепенной потерей антиоксиданта глутатиона. Уменьшение антиоксидантной защиты влечет окисление липидов, в том числе в составе клеточных мембран, что, в свою очередь, вызывает гибель клетки.

CBN также защищает митохондрии и поддерживает их нормальное функционирование. В поврежденных клетках усиление окислительного стресса приводило к скручиванию митохондрий, что наблюдается в старых клетках у людей с болезнью Альцгеймера. Митохондриальная дисфункция также связана с другими нейродегенеративными заболеваниями и процессом старения, что указывает на широкий терапевтический потенциал каннабинола.

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Леонид Немов
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