Ненавистный старший брат женщины оказался ее отцом

Пользовательница TikTok @suesbadvibes по имени Сью рассказала, как обнаружила, что ее ненавистный старший брат на самом деле приходится ей отцом.

«Какую реакцию от меня ожидала семья, когда я узнала, что мой старший брат — на самом деле мой отец, и как я на самом деле отреагировала», — говорится в подписи к видео. Женщина сняла себя с шокированным видом, а затем показала, как она бьет камеру, чтобы продемонстрировать свою бурную реакцию на эту новость. Запись набрала 13 миллионов просмотров.

Многие из ее подписчиков хотели узнать больше подробностей об этой ситуации. На их вопросы женщина ответила в комментариях. Она рассказала, что люди, которых она считала родителями, как оказалось, усыновили ее отца. Когда юноше было около 20 лет, родилась она. Хотя женщина знает, где ее мать, они не общаются.

Многие пользователи в комментариях сообщили, что переживают за Сью из-за того, что она узнала шокирующие новости, однако женщина рассказала, что знала об этом много лет. «Я узнала это, когда мне было 11 лет. Сейчас я в порядке, мы просто ненавидим друг друга», — сказала она.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok рассказала о том, как узнала, что ее старшая сестра на самом деле оказалась ее матерью. Об этом сообщает издание Unilad.