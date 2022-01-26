Стилистка раскрыла «удешевляющие» внешний вид женщины вещи

Американская блогерша раскрыла «удешевляющие» внешний вид женщины предметы гардероба. Роликом на эту тему она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь стилистка Лана посоветовала фанатам скрывать видимые линии трусов, которые могут виднеться из-под вещей из тонких тканей. По мнению эксперта, необходимо также подбирать одежду правильного размера, так как появление на публике в чересчур облегающих нарядах негативно сказывается на первом впечатлении.

Кроме того, специалистка посоветовала не выходить в свет в джинсах с широкими дырами и различными потертостями, так как подобные брюки носят преимущественно дети. Данное правило, по словам американки, распространяется и на слишком яркие образы — лучше надевать однотонные предметы гардероба и разбавлять их яркими акцентами и аксессуарами.

Вдобавок в список нежелательных деталей, которые «удешевляют» внешний вид, попали чересчур длинные ногти и неправильная осанка. «Не забывайте следить за личной гигиеной — это одно из основных правил!» — заключила юзерша в своем видео, которое набрало более 50 тысяч просмотров.

В августе прошлого года журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть «дорого» без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.