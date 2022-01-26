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Терапевт сравнила заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми

Терапевт Лапа: после прививки риск тяжелого течения коронавируса практически исключается

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа в беседе с радио Sputnik сравнила заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми.

По ее словам, после прививки риск тяжелого течения коронавируса практически исключается, однако заболеть в легкой или средней форме все-таки можно. Она отметила, что симптомы при этом могут появиться те же, что и у непривитых людей, однако продолжительность заболевания будет существенно отличаться.

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«У привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — сказала она.

Специалист отметила, что зараженный человек, который не привился от коронавирусной инфекции, чувствует недомогание не менее десяти дней. В лучшем случае основные признаки COVID-19 у невакцинированных больных проявляются в течение пяти дней, однако на этом болезнь не заканчивается.

Ранее Министерство здравоохранения предупредило непривитых россиян о возникновении долгосрочных негативных последствий для здоровья из-за распространения в стране омикрон-штамма. Гражданам рекомендовали использовать медицинские маски или респираторы в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, а также чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Марина Совина
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