Глава МИД Австрии оценил возможность потанцевать с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг оценил возможность потанцевать с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает Kurier.

Политик заявил, что не стал бы танцевать с российским главой государства, как это делала его предшественница на посту главы австрийского МИД Карин Кнайсль. «Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать», — рассказал он.

По данным РИА Новости, в 2018 году президент России посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Путин подарил супругам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. В ходе торжества он произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.

Ранее стало известно, что Австрия планирует эвакуировать персонал посольства страны с Украины на фоне напряжения ситуации на границе с Россией. Шалленберг подчеркнул, что соответствующие планы разрабатываются, но пока не реализуются, так как было решено продолжить наблюдение за обстановкой.