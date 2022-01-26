Парень увидел фото новой знакомой и отменил свидание
Блогерша по имени Сара Жозефина рассказала, что парень, которого она встретила в приложении для знакомств, отменил с ней свидание после того, как увидел ее фото. Молодого человека смутили складки на животе девушки. Ролик о произошедшем Жозефина разместила в TikTok, в комментариях многие юзеры удивились требовательности парня.
«Когда он зовет тебя на свидание, а затем отменяет его из-за дряблой кожи твоего живота», — написала девушка поверх ролика. Она также показала скриншот переписки с собеседником. «Единственная проблема — это излишки кожи у тебя на животе из-за беременности. Спасибо, что отнеслась с пониманием», — написал девушке новый знакомый, получив ее фото.
Видео собрало больше 280 тысяч просмотров. Многие зрители поддержали тиктокершу. По их мнению, неудавшийся бойфренд девушки предъявил к ней необоснованно высокие требования. «Ну и где он найдет столь редкую идеальную во всем женщину?», «Это возмутительно», — высказались юзеры. Помимо того, многие комментаторы написали блогерше комплименты и отметили, что у нее красивая фигура.
Жозефина также опубликовала в TikTok другое видео о произошедшем. Девушка уточнила, что понимающе относится к тому факту, что у людей могут быть различные предпочтения относительно фигуры их партнеров.
Ранее другая TikTok-блогерша показала внезапное сообщение от парня, которое получила после свидания. Молодой человек потребовал от тиктокерши деньги за оплаченный им кофе.