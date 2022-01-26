Деньги Путина оказались в «России»

Президент России Владимир Путин держит свои деньги в банке «Россия», который находится под санкциями США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя призывы Вашингтона заморозить активы Путина, передает РИА Новости.

По его словам, угрозы США заморозить активы не болезненны для высших чиновников России, но политически деструктивны.

«Смотрите: скажем так, не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости, <...> но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний, и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией», — добавил Песков, пояснив, что высшему руководству страны и чиновникам давно запрещено иметь активы за рубежом.

Во вторник, 25 января, президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении Путина в случае вторжения России на Украину. Также Байден заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир. «Если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны», — отметил американский лидер.