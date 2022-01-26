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Россиянка побывала в Сочи зимой и пожаловалась на «странные ощущения» от курорта

Россиянка отдохнула в Сочи зимой за 54 тысячи рублей и пожаловалась на условия в гостинице

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Россиянка побывала в Сочи с ребенком зимой и описала отдых фразой «некомфортно, дорого, но красиво». Впечатления женщины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, за проживание в четырехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков путешественница заплатила 54 тысячи рублей. Туристка призналась, что условия в гостинице ее разочаровали — она пожаловалась на невкусную еду и маленький выбор блюд. «Ожидали лучшего за такую цену. Сейчас за эти деньги можно отдохнуть в Египте на "все включено"», — отметила автор.

Также россиянка заявила, что экскурсии и инфраструктура курорта оставили у нее «странные» ощущения. Например, за индивидуальную экскурсию она заплатила 7500 рублей, однако в итоге гид совсем не продумал поездку — туристы стояли в многочасовых пробках и проводили много времени в магазинах вместо посещения реальных достопримечательностей.

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«Все, что связанно с природой, тут на пять с плюсом, но если хотя бы немного замешан человеческий фактор, то чаще всего это будет плохо», — высказалась она.

Тем не менее всем туристам, кто собирается отдохнуть в Сочи, женщина порекомендовала посетить курорт «Роза Хутор» или вовсе отправиться в Абхазию на электричке.

Ранее в январе эксперты туриндустрии раскрыли оптимальную стоимость отдыха в популярных отелях Сочи на майские праздники. Например, цены за тур с 30 апреля по 7 мая на двоих с питанием на базе завтраков начинаются от 50,4 тысячи рублей, проживание и питание по системе «все включено» обойдется в 93,8 тысячи рублей.

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Мария Гейн
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