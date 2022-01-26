В российском городе в ДТП с маршруткой и фурой пострадали 15 человек

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга столкнулись маршрутка и большегруз, пострадали 15 человек. О произошедшем в городе инциденте сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что часть пострадавших россиян госпитализировали, их состояние уточняется.

Из-за ДТП с фурой могут перекрыть шоссе, рассказали в МВД. На место аварии выехали сотрудники экстренных служб и полиция.

Ранее в селе Богучаны Красноярского края столкнулись два автобуса, пострадали девять человек, в числе них ребенок. В момент ДТП одном автобусе находилось 35 россиян, в другом — 15. В Минздраве рассказали, что в больницы доставили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.