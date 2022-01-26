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«Стокманн» войдет в экосистему Сбера

Одежный ретейлер «Стокманн» станет частью экосистемы Сбера

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Одежный ретейлер «Стокманн» войдет в экосистему Сбера. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Согласно обязывающему соглашению, Сбер приобретет 100 процентов доли компании «Стокманн» в первой половине 2022 года. Перед этим пройдут процедуры комплексной инвестиционной проверки — получение необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Отношения ретейлера с популярными мировыми брендами и профессиональная закупочная экспертиза в категории одежды выделяют «Стокманн» на рынке и увеличивают конкурентные преимущества. Сотрудничество с компанией поспособствует высокому росту развития fashion-сегмента на маркетплейсе «СберМегаМаркет».

«Уверен, что развитие категории fashion в индустрии электронной коммерции Сбера станет одним из ключевых драйверов роста. Наши действия совпадают с общемировым трендом на построение качественно новых омниканальных сервисов в этой важнейшей для покупателей категории», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Председатель совета директоров ретейлера Яков Панченко назвал объединение «Стокманна» и «СберМегаМаркета» «большим шагом в направлении развития fashion-категории в онлайн-сегменте».

В 2015 году руководство решило продать свои магазины в России компании Reviva Holdings Ltd и разрешило оставить прежнее название до 2023 года. В апреле 2021 года флагманский универмаг «Стокманна» вновь открылся в центре Москвы. На данный момент в России располагаются 12 универмагов «Стокманн», включая объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.

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Варвара Кошечкина
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