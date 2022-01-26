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Сотрудница российской полиции попалась с поддельным сертификатом о вакцинации

В Махачкале работница полиции попалась на подделке сертификата о прививке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудница полиции в Махачкале попалась с поддельным сертификатом о вакцинации — инспектор управления по вопросам миграции принесла этот документ работодателю еще в прошлом году. Об этом в среду, 26 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, инспектор принесла на работу сертификат, согласно которому она вакцинировалась в 2021 году — первую прививку ей сделали в марте минувшего года, вторую — в апреле. Обе инъекции были якобы сделаны в Кизлярской больнице.

Однако на днях работники управления собственной безопасности (УСБ) МВД Дагестана определили, что сертификат поддельный. Оказалось, что в дни, указанные в документе, россиянка была на работе и не могла быть в Кизляре. В итоге правоохранители возбудили уголовное дело на сотрудницу полиции за подделку документов.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские накрыли подпольную типографию, печатавшую поддельные COVID-сертификаты для антиваксеров, однако поддельные документы в выявленном цеху были низкого качества, и их не отправляли на проверку.

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Леонид Микуляк
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