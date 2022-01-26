Кадыров оценил возможность своего избрания на федеральные должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя ни в качестве президента, ни в качестве министра. Так в своем Telegram-канале он оценил возможность избрания на федеральные должности.

«Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — подчеркнул политик.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев предположил, что Кадыров может выдвинуться на пост президента в 2024 году. Он считает, что такая кандидатура оттенит всех остальных претендентов и добавит в процесс драматизма.

При это представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава Чечни может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, как и все россияне.