Выполнение ДНР и ЛНР Минских соглашений сравнили с бьющейся об лед рыбой

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стараются делать все необходимое для выполнения Минских соглашений, но им постоянно указывают не «недочеты», не предъявляя чего-то конкретного. Он сравнил такой подход с рыбой, которая бьется головой об лед. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас часто призывают оказать воздействие на Донбасс, для того чтобы они выполняли Минские соглашения. Мы готовы оказать, но убедитесь, скажите, что они не выполняют. Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить (Минские соглашения — прим. «Ленты.ру»), есть масса всяких содержательных инициатив, дорожные карты, проекты законов, предложения по перемирию, предложения по обмену, предложения по открытию КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда — прим. «Ленты.ру») — они все игнорируются, только потому, что они исходят от Донбасса», — заявил Козак.

Ранее глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил, чтобы Россия поставила ДНР и ЛНР некоторые виды вооружений. Такой шаг, по его мнению, стал бы превентивной мерой, которая позволила бы пресечь возможность начала крупной войны в регионе.