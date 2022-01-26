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В Госдуме захотели поставить вооружения в ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы Калашников: ДНР и ЛНР нужно поставить некоторые виды вооружений

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников хочет, чтобы Россия поставила Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) некоторые виды вооружений. Такой шаг, по его мнению, стал бы превентивной мерой, которая позволила бы пресечь возможность начала крупной войны в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что это превентивная мера, которая, наоборот, не даст развязать войну. Те, кто на Украине этого хотел бы, будут знать, что там люди не с берданками, а вооруженные, готовые себя защищать», — заявил депутат.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности Украины к наступлению. По его словам, ДНР нужно готовиться к самому худшему сценарию, а воспользуется ли Киев своей возможностью или нет — никто точно не знает.

Марина Совина
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