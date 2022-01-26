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Таможенник в России отказался от взятки в 15 тысяч долларов за белорусский груз

Смоленский таможенник не принял крупную взятку за провоз товаров из Белоруссии

Фото: ФТС

Российский таможенник отказался принять взятку в 15 тысяч долларов — за эту сумму он должен был впустить в страну партию белорусских товаров, которую пытались ввезти с нарушениями. Об этом «Ленте.ру» в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, в конце 2021 года на автодороге М-1 «Беларусь» сотрудники Смоленской таможни остановили большегруз с разными товарами из Белоруссии, которые были неправильно оформлены для ввоза. Груз пришлось задержать.

В ходе разбирательства представитель компании-собственника вышел на прямой контакт с инспектором отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров и предложил ему 15 тысяч долларов, чтобы он закрыл глаза и разрешил ввоз груза. Но инспектор сообщил о крупной взятке руководству и в отдел по противодействию коррупции Смоленской таможни.

В итоге 25 января 2022 года при передаче денег был задержан 61-летний представитель компании-владельца груза. По вменяемой статье «Дача взятки в особо крупном размере должностному лицу» УК РФ ему может грозить штраф от двух до четырех миллионов рублей или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Леонид Микуляк
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