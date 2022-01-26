«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов

Минцифры включило портал «Госуслуги» и социальную сеть «ВКонтакте» в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, это решение приняла комиссия Минцифры на заседании, которое состоялось в среду, 26 января.

Представители компании VK подтвердили информацию о том, что «ВКонтакте» вошла в список.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому к сайтам, которые включены в перечень социально значимых, будет предоставляться бесплатный доступ, в июле 2021 года. В список ресурсов должны были войти сайты государственных органов и органов местного самоуправления, сайты внебюджетных фондов РФ, а также портал «Госуслуги».

В правительстве должны были определить полный перечень сайтов, а также сформировать критерии отбора и требования к владельцам ресурсов.

Согласно закону, услуги доступа к сайтам, которые вошли в перечень, будут бесплатными для абонентов. Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа начали в апреле 2020 года по инициативе Минцифры.