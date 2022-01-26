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Российские отели испугались завышать цены на проживание

«Коммерсант»: летом цены на проживание в российских отелях вырастут на 10 процентов

Фото: Andrey Yachmenov / Unsplash

Российские отели решили отказаться от резкого повышения цен на проживание в предстоящем летнем сезоне. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, в среднем стоимость размещения будет увеличена не более чем на 10 процентов с учетом инфляции по сравнению с прошлым годом. Эксперты пояснили, что владельцы гостиниц испугались возможного оттока туристов на фоне постепенного снятия ограничений на международный туризм.

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По словам генерального директора туроператора «Алеан» Ильи Уманского, российские курорты ощутят сильную конкуренцию из-за высокого спроса на путевки в Турцию. Он добавил, что стоимость проживания на российском юге будет корректироваться в зависимости от спроса.

Рост цен коснулся и объектов в сфере оздоровительного туризма. Например, санаторий «Алтайский замок» поднял стоимость отдыха на пять-шесть процентов, «Сергиевские минеральные воды» — на три-четыре процента.

Ранее в январе сообщалось, что россияне начали активно бронировать путевки на курорты Краснодарского края и Крыма на летний период. Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), данные о ранних продажах летних туров превышают допандемийные показатели в несколько раз.

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Мария Гейн
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