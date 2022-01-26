Синоптики предупредили американцев о надвигающемся дожде из игуан

Синоптики предупредили жителей Южной Флориды, США, о надвигающемся дожде из игуан, связанном с понижением температуры до 4-10 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Newsweek.

Ведущая прогноза погоды Вивиан Гонсалес объяснила, что это явление связано с тем, что игуаны — хладнокровные животные, и, когда температура на улице существенно опускается, все процессы в их организмах замедляются. Зимой ящерицы часто спят на ветках деревьев, и поэтому, замерзнув, они могут упасть. «Они замедляются или становятся неподвижными при падении температуры и могут упасть с деревьев, но они не мертвы. Не приближайтесь. Как только выглянет солнце, они начнут двигаться», — предупредила она.

Эрик Блейк, специалист по ураганам, отметил, что в сезон падения игуан важно быть осторожными, проходя мимо деревьев, поскольку есть большая вероятность приземления сонной ящерицы прямо на голову идущего по своим делам американца.

Ранее сообщалось, что пользовательница Twitter @bahamahoopyogi опубликовала видеозапись, на которой видно, как игуана помешала ей заниматься йогой. Ролик набрал более 3,3 миллиона просмотров.