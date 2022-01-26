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Больше трети россиян передумали брать ипотеку в 2022 году

Больше трети россиян передумали оформлять ипотеку в 2022 году из-за высоких ставок и цен

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Больше трети россиян передумали оформлять ипотеку в 2022 году из-за высоких ставок и цен на жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос «Online-Ipoteka».

Исследование показало, что 34 процента опрошенных россиян планировали взять ипотеку, но отложили решение. При этом намерение получить ипотеку в этом году сохраняется у 27 процентов опрошенных.

47 процентов участников, которые передумали оформлять ипотечный кредит, смущает повышение процентных ставок, 29 процентов опрошенных не устраивают цены на недвижимость, около 15 процентов не смогли подобрать подходящее жилье, 9 процентов отложили планы из-за пандемии.

Ранее эксперт по недвижимости Радченко призвала россиян не отказываться от ипотеки из-за обвала рубля. По ее словам, Падение курса рубля носит временный характер, в скором времени российская экономика восстановится. «Экономических причин для девальвации нет, — подчеркнула Радченко. — Это просто паника на бирже. О том, что американская биржа обвалится — слухи. Ничего не обвалится».

Марина Совина
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