Еще в одном российском городе эвакуировали учащихся школ из-за «минирования»

В Петропавловске-Камчатском в среду, 26 января, после анонимного сообщения о «минировании» были эвакуированы ученики всех школ города. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

О поступившем сообщении немедленно были извещены правоохранительные органы и все экстренные службы, они проводят проверку учебных заведений. Никто из детей не пострадал, их отправили домой, добавили власти российского региона.

Ранее 26 января все 70 школ Хабаровска эвакуировали из-за письма с угрозами от неизвестных​​​. В этой связи началась эвакуация всех 70 школ города. Ученики младших классов под присмотром педагогов ждут родителей в теплых помещениях недалеко от учебных заведений, старшеклассников отпустили по домам.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они не подтвердились ни разу.