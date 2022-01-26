Франция призвала партнеров сделать все для продолжения диалога с Россией

Франция призвала партнеров по Европейскому союзу (ЕС) и НАТО приложить все усилия для продолжения диалога с Россией на фоне роста напряженности в ситуации с Украиной. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ситуация сложная, и страны Североатлантического альянса стремятся остановить эскалацию конфликта. «Мы едины в том, что касается необходимости масштабных санкций в случае посягательства на территориальную целостность Украины», — заключил он. При этом Ле Дриан напомнил о необходимости сделать все для продолжения дипломатического диалога с Москвой.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на критическую ситуацию вокруг Украины. Политики подчеркнули важность диалога в разных форматах, в том числе в «нормандском».