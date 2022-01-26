Россиянин изрезал ножом друга из-за обидных для судимого человека слов

В Архангельске задержан изрезавший ножом друга ранее судимый 38-летний россиянин. Об этом в среду, 26 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 января ранее судимый подозреваемый и его жертва устроили застолье в квартире на улице Карла Маркса. Выпив изрядную дозу алкоголя, гость стал придираться к словам хозяина, которые якобы оскорбили его как человека ранее сидевшего в тюрьме. Он схватил кухонный нож и нанес собутыльнику несколько ударов, после чего сбежал.

Раненому мужчине повезло — проведать его зашел старый знакомый, который, увидев друга в луже крови, вызвал скорую помощь. Пострадавший был экстренно госпитализирован и остался жив. Он рассказал, что случилось, и вскоре злоумышленник был задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

20 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге 32-летний местный житель зарезал 66-летнего отца-пенсионера и выпрыгнул с балкона при задержании.