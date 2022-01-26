Звезда «Уральских пельменей» объяснила свое отсутствие на гастролях

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева объяснила свое отсутствие на выступлениях с коллективом. На своей странице в Instagram участница команды рассказала, что была вынуждена пропустить гастроли из-за болезни.

«Январь. Месяц, когда заболели все. Мне пришлось пропустить гастрольный тур, спасибо огромное за все ваши пожелания здоровья, я прочитала все сообщения и все исполнила — я выздоровела! Сложило меня аккурат за ночь до вылета, обидно было невероятно», — поделилась Корнева. Тем не менее, юмористка отметила, что ее коллеги отлично выступили и в ее отсутствии.

«Но команда у нас огонь, справились, и в следующий раз уже ждите, я ничего не пропущу! Ваши приятности правда очень-очень помогали», — призналась участница «Уральских пельменей». По словам Корневой, она примет участие в ближайших выступлениях коллектива в Екатеринбурге, Москве и в других городах России.

Ранее Корнева сравнила новое шоу «Игра» на телеканале ТНТ и КВН. По ее мнению, проект ТНТ почти не отличался от КВН. Участница шоу «Уральские пельмени» отметила, что в новом проекте были очень красивые декорации и хороший ведущий. В целом же, по ее словам, на сцене ничего не поменялось.