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В Краснодаре инвалид сам расчистил снег ради поездки за лекарствами

KP.RU: в Краснодаре 37-летний инвалид Юрий сам расчистил снег, чтобы добраться до машины

Кадр: @likastark

В Краснодаре инвалид-колясочник сам расчистил снег, чтобы добраться до своей машины и съездить в аптеку за лекарствами. Об этом сообщает KP.RU.

37-летнего Юрия сняла на видео супруга, когда он с помощью лопаты очищал дорогу от снежных завалов. При этом выпавший снег уже превратился в лед, разбираться с которым гораздо сложнее. Людмила, жена Юрия, тоже передвигается на инвалидной коляске.

Супруги ведут блог в социальной сети TikTok, где рассказывают о своей жизни. Видео с уборкой снега возмутило пользователей, и они обвинили коммунальщиков города в халатности, так как улицы уже давно засыпаны снегом. «Мы уже неделю сидели дома, у нас закончились лекарства, в наш район курьеры не привозят. Поехать хотели на машине, но она вся была в снегу, да и путь к ней был заблокирован. Да, коммунальщики чистят, но для здоровых. Узкие тропинки, мы по таким не проедем», — объяснила Людмила.

Ранее в январе работа коммунальщиков вызвала возмущение у жителей Тулы. Во время расчистки улиц снегоуборочный трамвай засыпал прохожих грязным снегом. В администрации города сообщили, что проводят проверку в связи с инцидентом.

Нина Ташевская
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