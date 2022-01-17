В российском городе трамвай засыпал прохожих грязным снегом

В Туле снегоуборочный трамвай при расчистке путей засыпал прохожих грязным снегом. Прокуратура уже проверяет попавший на видео инцидент, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя прокуратуры региона Ирину Бацейкину.

По данным СМИ, граждан окатили волной снега возле остановки общественного транспорта на проспекте Ленина. Бацейкина уточнила, что похожий инцидент произошел и на улице Металлургов. В администрации российского города сообщили, что проводят служебную проверку.

Руководство «Тулгорэлектротранса» принесло извинения пострадавшим гражданам. Также в администрации уточнили, что обычно трамвайные пути расчищают ночью. В этот раз работы стали проводить и днем из-за длительного снегопада.

С трудностями в уборке улиц зимой столкнулась и администрация Санкт-Петербурга. Жители города с начала зимы жалуются на груды отходов во дворах, неочищенные тротуары и гололед. В январе граждане самостоятельно купили 250 килограммов песка, чтобы посыпать тротуары.