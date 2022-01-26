Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рубль укрепился из-за сохранения ставки ФРС США

Рубль укрепился к доллару и евро после сохранения ставки ФРС США на уровне 0-0,25%

Фото: Pixabay

Курс рубля немного укрепился к доллару и евро после новостей о сохранении ставки ФРС США на уровне 0-0,25 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Так, примерно в 19:15 по московскому времени рубль укрепился к доллару и евро примерно на 1 процент на фоне новостей о передаче письменного ответа США и НАТО на предложения России по гарантии безопасности, а также по итогам заседания ФРС США.

Около 22:00 по московскому времени курс доллара замедлил рост до 0,79 процента к закрытию предыдущей сессии, торговался на уровне 79,25 рубля, а курс евро был на уровне 89,52 рубля (плюс 0,81 процента).

Ранее стратеги американского банка JPMorgan Chase призвали своих клиентов отказаться от длинных вложений в российскую валюту в связи с ростом неопределенности из-за нарастания напряженности вокруг Украины. «Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более явные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — констатировали в JPMorgan.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден «благословил» ответ США России на предложения безопасности
Козак рассказал о «непростом, но откровенном» разговоре «нормандской четверки»
В Госдуме осудили ответ Запада на предложения России по безопасности
Генсек НАТО назвал стягивание сил на восток «работой по деэскалации»
Рубль укрепился из-за сохранения ставки ФРС США
Завершилась встреча советников лидеров «нормандской четверки»
Австрия сочла остановку «Северного потока-2» недостаточной при вторжении России
Грабитель вдовы Градского раскрыл новые подробности нападения
В Москве изнасиловали самую красивую студентку белорусского университета
Плющенко описал свое состояние после госпитализации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter