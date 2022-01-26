Матвиенко заявила о планах Киева решить ситуацию в Донбассе силовым путем

Киев вынашивает планы решить проблему в Донбассе силовым путем, а также организовать провокации, чтобы в этом можно было обвинить Россию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств. По словам Матвиенко, «за туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного вооружения вместо выполнения Минских соглашений».

Ложь об агрессивных планах России, можно сказать, вбивается в сознание мирового сообщества, уточнила спикер Совфеда. Однако наша страна еще не получила адекватного ответа на предложенные ею гарантии безопасности, переговоры идут медленно и туго, отметила она.