Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Матвиенко заявила о планах Киева решить ситуацию в Донбассе силовым путем

Спикер Совфеда Матвиенко: Киев вынашивает планы решить проблему в Донбассе силовым путем

Фото: Inter-Parliamentary Union

Киев вынашивает планы решить проблему в Донбассе силовым путем, а также организовать провокации, чтобы в этом можно было обвинить Россию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств. По словам Матвиенко, «за туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного вооружения вместо выполнения Минских соглашений».

Ложь об агрессивных планах России, можно сказать, вбивается в сознание мирового сообщества, уточнила спикер Совфеда. Однако наша страна еще не получила адекватного ответа на предложенные ею гарантии безопасности, переговоры идут медленно и туго, отметила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Минздрав разработал памятку для людей с бессимптомной и легкой формой COVID-19
Застрявшая в аэропорту Стамбула россиянка пожаловалась на неопределенность
Германию призвали отказаться от «Северного потока-2» из-за ситуации на Украине
На Украине стартовали испытания пусковой установки комплекса «Нептун»
Вдова Градского заявила о спокойном разрешении вопросов наследства
Матвиенко заявила о планах Киева решить ситуацию в Донбассе силовым путем
Mastercard пошла на уступки после конфликта с Wildberries
Госпереворот в Африке связали с ЧВК Вагнера
Девушка ушла со свидания из-за одного комментария нового знакомого
Рианна прошла по улицам в мини-платье и перчатках за 127 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter