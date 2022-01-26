В ДНР заявили о готовности к агрессивным действиям со стороны Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о готовности региона к агрессивным действиям со стороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», — подчеркнул Пушилин.

По словам политика, в ДНР уже провели ряд учений, а также отработали совместные действия между экстренными службами.

Ранее Пушилин сообщил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже прибыли на территорию Донбасса. «Что касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения», — заявил Пушилин.

23 января на Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Украинским военным достались ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, в Киев прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Днем ранее была доставлена первая партия боеприпасов.