«Макдоналдс» изменит рецепт популярного бургера

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила изменить рецепт одного из самых популярных бургеров в меню. Как сообщает Bloomberg, в Биг Мак теперь будут класть куриные котлеты вместо традиционных говяжьих.

В компании уточнили, что пошли на такой шаг после многочисленных просьб клиентов. Эксперимент проведут в некоторых фирменных ресторанах в Великобритании и Ирландии, в продаже такие бургеры будут с 2 февраля по 15 марта. В состав обновленного Биг Мака по-прежнему будет входить булочка, сыр, листья салата, маринованные огурцы и специальный соус. Но взамен двух привычных котлет из говядины туда будут класть котлеты из куриной грудки в хрустящей панировке.

В прошлом году компания начала тестировать фирменные блюда, но с котлетами из искусственного мяса — McPlant. Котлету для бургера разрабатывала американская компания Beyond Meat, основу котлеты составляет гороховый белок. В состав бургера также входят сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп. При этом растительная котлета жарится на том же гриле, что и обычные котлеты из говядины. Тестовым полигоном для экспериментов стали скандинавские страны.