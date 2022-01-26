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«Макдоналдс» изменит рецепт популярного бургера

В сети «Макдоналдс» в бургеры начнут класть куриные котлеты вместо говяжьих

Фото: Quinton Coetzee / Unsplash

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила изменить рецепт одного из самых популярных бургеров в меню. Как сообщает Bloomberg, в Биг Мак теперь будут класть куриные котлеты вместо традиционных говяжьих.

В компании уточнили, что пошли на такой шаг после многочисленных просьб клиентов. Эксперимент проведут в некоторых фирменных ресторанах в Великобритании и Ирландии, в продаже такие бургеры будут с 2 февраля по 15 марта. В состав обновленного Биг Мака по-прежнему будет входить булочка, сыр, листья салата, маринованные огурцы и специальный соус. Но взамен двух привычных котлет из говядины туда будут класть котлеты из куриной грудки в хрустящей панировке.

В прошлом году компания начала тестировать фирменные блюда, но с котлетами из искусственного мяса — McPlant. Котлету для бургера разрабатывала американская компания Beyond Meat, основу котлеты составляет гороховый белок. В состав бургера также входят сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп. При этом растительная котлета жарится на том же гриле, что и обычные котлеты из говядины. Тестовым полигоном для экспериментов стали скандинавские страны.

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Платон Щукин
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