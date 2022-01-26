Порция еды необычного размера в самолете вызвала споры среди пользователей сети

Пассажир самолета снял на видео свой крошечный перекус и прославился в сети — ролик быстро стал вирусным и вызвал споры среди пользователей интернета. Публикация появилась в одном из сообществ на платформе Reddit.

Пользовательница с ником krausek13 поделилась видео, снятым во время полета на борту американской авиакомпании Delta. На кадрах парень девушки открывает небольшую упаковку кренделей, которую в качестве перекуса раздали всем пассажирам. Вопреки ожиданиям молодого человека, он достал из пакета всего лишь один небольшой брецель — необычный размер порции еды рассмешил американца.

Как объяснила девушка, у других пассажиров были нормальные упаковки с большим количеством кренделей внутри, однако они с молодым человеком не захотели менять перекус, так как, по ее словам, «во время полета еду берут просто так, потому что просто сидеть в крошечном кресле неимоверно скучно».

Публикация вызвала удивление у пользователей сети. «Низкокалорийный перекус!», «Не съешь все в один присест», «Настоящая еда для экономкласса», «Он плачет или смеется?», «Вообще, в этой упаковке четыре кренделя и две тонны соли», — пошутили одни комментаторы. «Один крендель в упаковке? Это экотерроризм», «В 2000-х на рейсе из Чикаго в Калифорнию давали горячее питание, а сейчас что? Жалкий один брецель», — написали другие.