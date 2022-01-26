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Корабли Черноморского флота вышли в море

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в Черное море в рамках масштабных учений ВМФ

Кадр: Минобороны РФ

Свыше 20 кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота (ЧФ) вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске, чтобы принять участие в учениях, которые проведут в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, пишет ТАСС.

В составе группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовали фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, а также ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и тральщики.

В ходе учений будут проведены тренировки по безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации связи, а также организации противовоздушной обороны в Черном море.

Ранее польский военный обозреватель Максимилиан Дура рассказал, что малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», которые оснащены крылатыми ракетами «Калибр», не имеют мощной системы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому оказываются беззащитными в открытом море перед ударом противника.

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Юлия Ямпольская
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