Российского полковника обвинили в мошенничестве на 860 миллионов рублей

Бывшего начальника отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковника Евгения Пустового обвинили в причастности к хищению 860 миллионов рублей при заключении госконтракта. Об этом в среду, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также по делу проходят технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев, генеральный директор «Курского аккумуляторного завода» Андрей Рыбянцев и экс-сотрудник ГАБТУ Дмитрий Мирошниченко.

По данным агентства, Пустовой занимал должность начальника отдела с 2016-го по 2018 год. Как считает следствие, в этот период он вместе с соучастниками присвоил средства, выделенные на покупку стартерных автомобильных аккумуляторных батарей для воинских частей.

«Сумма ущерба по делу составляет 860 миллионов 348 тысяч 783 рубля», — сказал собеседник агентства.

Полковнику предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.