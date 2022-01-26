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Российского полковника обвинили в мошенничестве на 860 миллионов рублей

Экс-сотрудника автобронетанкового управления Минобороны обвинили в хищении 860 млн рублей

Фото: Ultraskrip / Shutterstock

Бывшего начальника отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковника Евгения Пустового обвинили в причастности к хищению 860 миллионов рублей при заключении госконтракта. Об этом в среду, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также по делу проходят технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев, генеральный директор «Курского аккумуляторного завода» Андрей Рыбянцев и экс-сотрудник ГАБТУ Дмитрий Мирошниченко.

По данным агентства, Пустовой занимал должность начальника отдела с 2016-го по 2018 год. Как считает следствие, в этот период он вместе с соучастниками присвоил средства, выделенные на покупку стартерных автомобильных аккумуляторных батарей для воинских частей.

«Сумма ущерба по делу составляет 860 миллионов 348 тысяч 783 рубля», — сказал собеседник агентства.

Полковнику предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Елизавета Новикова
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